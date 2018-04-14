Ещё
Депутаты задекларировали храм и колбасный цех
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты задекларировали храм и колбасный цех 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
На сайте ГД опубликованы данные о доходах и имуществе депутатов за прошлый год. Согласно документу, они, а также их супруги владеют общежитиями, складами, колбасным цехом, храмом, домом торжеств и конефермой.
Также в отчёт входит стандартный набор в виде различного рода недвижимости.
Уточняется, что дом торжеств находится в собственности депутата от «Единой России» Юшаа Газгиреева. Его коллега Иван Демченко владеет конефермой и зданием рыболовецкого стана. Ещё один представитель этой фракции обладает собственностью в виде здания храма.
Зампреду комитета по образованию и науке Любови Духанинаой из ЕР принадлежат не только две квартиры, дача и гараж, но и здание мебельного цеха, а также небольшой туалет.
Общежитие и склад находятся в собственности депутата-единоросса Алексея Езубова. Зданием колбасного цеха владеет Александр Жуликов, который также является членом «Единой России».
News.ru: последние новости
Хлопонин заработал больше всех министров, вместе взятых Песков пробует «Аську» Лавров предъявил Думе шпионов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ готовит «ответный удар» США46
Порошенко обратился к Путину на «ты»1237
Россия отказывается от SWIFT605
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ490
Сирийская армия нашла химическую лабораторию боевиков17
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение