Депутаты задекларировали храм и колбасный цех

На сайте ГД опубликованы данные о доходах и имуществе депутатов за прошлый год. Согласно документу, они, а также их супруги владеют общежитиями, складами, колбасным цехом, храмом, домом торжеств и конефермой.

Также в отчёт входит стандартный набор в виде различного рода недвижимости.

Уточняется, что дом торжеств находится в собственности депутата от «Единой России» Юшаа Газгиреева. Его коллега Иван Демченко владеет конефермой и зданием рыболовецкого стана. Ещё один представитель этой фракции обладает собственностью в виде здания храма.

Зампреду комитета по образованию и науке Любови Духанинаой из ЕР принадлежат не только две квартиры, дача и гараж, но и здание мебельного цеха, а также небольшой туалет.