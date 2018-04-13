Пучков вступился за сотрудника МЧС, арестованного по делу о халатности

"К сожалению, задержан начальник караула, который первый пошел в огонь. Для меня это — личное, я к каждому в системе МЧС России отношусь как к своему родному", — цитирует министра ТАСС

Пучков пообещал найти «мощных» адвокатов и помочь «нашему товарищу». Глава МЧС отметил, что ведомство выступает «за открытое, объективное рассмотрение всех деталей произошедшей тяжелейшей трагедии».

Также в ходе селекторного совещания Пучков рассказал, что о своем отце, который долгие годы был начальником караула пожарной охраны, отметив, что всегда с ним советовался по самым сложным вопросам.

"И лучших специалистов в системе МЧС России, чем пожарный, помощник начальника караула, начальник караула, специалист газодымозащитной службы и всех, кто работает в боевых условиях, просто нет", — добавил министр.

Пучков заявил, что пожарным в «Зимней вишне» пришлось работать в тяжелейших условиях — при задымлении токсичными веществами и нулевой видимости. Также был риск обрушения конструкций.

"Потушили пожар, продолжали шаг за шагом обследовать каждый сантиметр торгового комплекса. Ребята шли в беду, в зону ЧС, прекрасно зная о рисках и опасностях, которые им угрожают", — рассказал Пучков, добавив, что «некоторых буквально за шиворот оттуда вытаскивал».

Министр также сообщил, что в пожаре погиб ребенок сотрудницы ведомства.

"И все же после этого, уже через сутки, мы снова заступаем на дежурство, снова тушим тяжелейшие пожары, спасая людей опять же из торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей", — заключил Пучков.

Ранее Центральный районный суд Кемерова арестовал начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина до 11 июня. Мужчину обвиняют в халатности при тушении пожара.

Предполагается, что он, получив от очевидца информацию о кратчайшем пути к заблокированным в кинозале людям, направился по более длинному.

Генин свою вину не признает. По его словам, пожарных повел по длинному пути сотрудник торгового центра.