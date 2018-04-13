В станице Холмской с моста в овраг упал водовоз 

Краснодар. 13 апреля — Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие случилось несколько часов назад.
Автомобиль «Урал» перевозил техническую воду.
Машиной управлял 36-летний водитель.
Водовоз скатился с моста и упал в овраг. Об этом сообщили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Все обстоятельства и причины уточняются.
Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. Авторы поста сообщают, что у автомобиля мог произойти отказ тормозной системы.