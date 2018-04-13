В станице Холмской с моста в овраг упал водовоз

Краснодар . 13 апреля — Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие случилось несколько часов назад.

Автомобиль «Урал» перевозил техническую воду.

Машиной управлял 36-летний водитель.

Водовоз скатился с моста и упал в овраг. Об этом сообщили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства и причины уточняются.

Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. Авторы поста сообщают, что у автомобиля мог произойти отказ тормозной системы.