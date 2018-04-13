Ещё
В станице Холмской с моста в овраг упал водовоз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России решили избавиться от двух министерств
В России решили избавиться от двух министерств

В станице Холмской с моста в овраг упал водовоз 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 13 апреля — Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие случилось несколько часов назад.
Автомобиль «Урал» перевозил техническую воду.
Машиной управлял 36-летний водитель.
Водовоз скатился с моста и упал в овраг. Об этом сообщили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Все обстоятельства и причины уточняются.
Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. Авторы поста сообщают, что у автомобиля мог произойти отказ тормозной системы.
Новая Кубань: последние новости
Пожар на АЗС в Новороссийске полностью потушили Названа причина жуткого пожара на АЗС под Новороссийском, есть пострадавшие Под Новороссийском горит АЗС
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ214
Украина пригрозила России по газу121
Путин поговорил с Макроном48
Москва продолжит усыхать
Умер юморист Андрей Жмакин48
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Определен исход конфликта Децла и Басты
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение