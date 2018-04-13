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Во время пожара погиб 42-летний мужчина
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Во время пожара погиб 42-летний мужчина 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Предположительная причина загорания — неосторожное обращение с огнём при курении​
12 апреля в 23.38 на номер «112» поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Черницыно Октябрьского района. По указанному адресу были оперативно направлены огнеборрцы 36 ПСЧ Октябрьского района, 12 ПСЧ г. Курска, 7 ПСЧ Льговского района, полицейские, медики и работники электросетей.
— В результате пожара погиб 42-летний мужчина, который состоял в «группе риска». Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении, — рассказали «КИ» в пресс-службе МЧС. — В деревянном здании уничтожена шиферная кровля, сгорела деревянная пристройка, закопчены стены и потолок.
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