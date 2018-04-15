На Горьковском шоссе в аварии погибли три человека 

Ночью в Подмосковье заживо сгорели три человека. ДТП произошло на 33-м километре Горьковского шоссе, сообщает сетевое издание m24.ru.
У деревни Новая Купавна фура протаранила «Газель» и легковой автомобиль. Через несколько секунд после удара все три машины загорелись, превратившись в огромный факел.
На место прибыли сотрудники всех экстренных служб. Пожарные сбили пламя, но троих человек, которые находились в салоне легкового автомобиля, спасти не удалось.
Движение в сторону Москвы на этом участке Горьковского шоссе перекрыто. Рабочие убирают с дороги все, что осталось от сгоревших автомобилей.