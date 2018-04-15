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На Горьковском шоссе в аварии погибли три человека
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На Горьковском шоссе в аварии погибли три человека 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Говорит Москва
Ночью в Подмосковье заживо сгорели три человека. ДТП произошло на 33-м километре Горьковского шоссе, сообщает сетевое издание m24.ru.
У деревни Новая Купавна фура протаранила «Газель» и легковой автомобиль. Через несколько секунд после удара все три машины загорелись, превратившись в огромный факел.
На место прибыли сотрудники всех экстренных служб. Пожарные сбили пламя, но троих человек, которые находились в салоне легкового автомобиля, спасти не удалось.
Движение в сторону Москвы на этом участке Горьковского шоссе перекрыто. Рабочие убирают с дороги все, что осталось от сгоревших автомобилей.
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