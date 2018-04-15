На Горьковском шоссе в аварии погибли три человека

У деревни Новая Купавна фура протаранила «Газель» и легковой автомобиль. Через несколько секунд после удара все три машины загорелись, превратившись в огромный факел.

На место прибыли сотрудники всех экстренных служб. Пожарные сбили пламя, но троих человек, которые находились в салоне легкового автомобиля, спасти не удалось.