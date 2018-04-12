В девятиэтажке на Вторчермете загорелся лифт, жителей верхних этажей спасали пожарные

Вчера вечером на Вторчермете в девятиэтажке загорелся лифт. Жители нижний этажей эвакуировались сами, остальных прошлось вытаскивать спасателям, — подъезд заволокло густым черным дымом.

Около восьми вечера в доме на улице Санаторная, 3 в лифтовой шахте загорелся мусор. Из-за того, что сам лифт стоял на первом этаже, огонь перекинулся на электрокабели. А подъезд заволокло густым черным дымом.

На место в трех пожарных машинах прибыли двенадцать спасателей. Они обнаружили, что люди в окнах на верхних этажах просят помощи. Спасатели с дыхательными аппаратами поднялись в задымленный подъезд. Они эвакуировали с верхних этажей 15 человек, из них пятеро детей. Жильцы квартир со второго по пятый этаж смогли выйти из подъезда самостоятельно.

— Люди были напуганы дымом после Кемерово , в ажиотаже начали быстро сбегать вниз, — рассказал Е1.RU очевидец события.

По словам дежурного лифтера, лифт начнут ремонтировать только после того, как управляющая компания подаст заявку о ремонте. И, исходя из его опыта, людям придется подниматься по лестнице не меньше месяца.