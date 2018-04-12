В Верхнекамской колонии заключенный поджог швейный цех и сгорел сам

Происшествие случилось ИК-27 в поселке Лесной Верхнекамского района, сообщает echokirova.ru со ссылкой на председателя общественной наблюдательной комиссии Артура Абашева.

По его словам, один из осужденных облил швейный цех горючей жидкостью и поджог его. В результате пожара сам поджигатель погиб.

Сейчас в колонии работают сотрудники ФСИН России . Они приехали из Москвы для проведения проверки. В региональном Управлении ФСИН никакой официальной информации по этому факту пока не давали.

Фото — kubannews.ru