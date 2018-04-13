В 2018 году в Краснодарском крае выделено более полумиллиона рублей на обеспечение пожарной безопасности

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко рассказал, что нужно реализовать весь комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на обеспечение мер пожарной безопасности, а также активизировать профилактическую и разъяснительную работу на объектах и среди населения. Всего на реализацию данных мероприятий в 2018 году в регионе выделено около 620 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Кубани.

Более 217 миллионов будут направлены на организацию пожарной безопасности в школах, детских садах, поликлиниках и других соцобъектов. По словам начальника ГУ МЧС России по краю Александра Тарарыкина, с начала года была проведена 491 проверка, по результатам которой выявлено 1225 нарушений обязательных требований пожарной безопасности на 255 объектах.

Кроме этого во время совещания обсудили подготовку к весенне-летнему пожароопасному сезону 2018 года. Она действует в крае с 1 апреля. Алексеенко утонил, что для недопущения ЧС нужно вести постоянный мониторинг обстановки, противопожарного состояния населенных пунктов, лесов и сельхозугодий, обеспечить тесное взаимодействие оперативных служб и постоянную готовность сил экстренного реагирования.