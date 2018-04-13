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В 2018 году в Краснодарском крае выделено более полумиллиона рублей на обеспечение пожарной безопасности
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В 2018 году в Краснодарском крае выделено более полумиллиона рублей на обеспечение пожарной безопасности 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко рассказал, что нужно реализовать весь комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на обеспечение мер пожарной безопасности, а также активизировать профилактическую и разъяснительную работу на объектах и среди населения. Всего на реализацию данных мероприятий в 2018 году в регионе выделено около 620 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Кубани.
Более 217 миллионов будут направлены на организацию пожарной безопасности в школах, детских садах, поликлиниках и других соцобъектов. По словам начальника ГУ МЧС России по краю Александра Тарарыкина, с начала года была проведена 491 проверка, по результатам которой выявлено 1225 нарушений обязательных требований пожарной безопасности на 255 объектах.
Кроме этого во время совещания обсудили подготовку к весенне-летнему пожароопасному сезону 2018 года. Она действует в крае с 1 апреля. Алексеенко утонил, что для недопущения ЧС нужно вести постоянный мониторинг обстановки, противопожарного состояния населенных пунктов, лесов и сельхозугодий, обеспечить тесное взаимодействие оперативных служб и постоянную готовность сил экстренного реагирования.
ФедералПресс» напоминает, что на Кубани запустили горячую линию по вопросам безопасности в торговых центрах.
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