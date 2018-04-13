Век борьбы со стихией. Век ее покорения

17 апреля 2018 года исполняется 100 лет со дня подписания Декрета Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнем». Этот документ стал знаковым, сыграв значительную роль в становлении и развитии пожарной охраны России . «В Декрете отмечалась необходимость правильного и планомерного проведения противопожарных мероприятий, обращалось внимание на важность развития пожарной профилактики, необходимость издания правил и инструкций, разработку пожарной техники. Следующий нормативный документ, имеющий статус закона, был принят лишь в 1994 году. Целая советская эпоха пожарной охраны развивалась на основе именно этого законопроекта» — об этом в ходе пресс-мероприятия рассказал ребятам Евгений Бобылев.

Рассказ о пожарной охране г. Москвы ветеран пожарной охраны начал с самых ее истоков. Юные корреспонденты узнали, как в столице зародилось пожарное дело, как оно совершенствовалось из века в век, узнали и о пожарах, которые были в столице с самого ее основания.

Пресс-конференция проходила в историческом здании Пречистенской пожарной части. Евгений Владимирович уделил особое внимание подробностям службы огнеборцев в стенах этого легендарного места.

Но рассказы на столь увлекательную тему не были бы настолько интересны без визуального сопровождения, поэтому после экскурса в историю пожарной охраны участников пресс-мероприятия пригласили в музей пожарной охраны Главного управления МЧС России по г. Москве. Евгений Владимирович, будучи «хранителем» знаний о развитии пожарной охраны столицы, познакомил ребят со всеми экспонатами, представленными в экспозиции.

Юный кореспонденты с неподдельным интересом слушали о том, как за прошедшие 100 лет происходило развитие пожарно-спасательного дела, как функционировала пожарная охрана начала прошлого века, что из себя представляет современный пожарно-спасательный гарнизон столицы. Отдельное внимание Евгений Владимирович уделил истории подвигов не одного поколения огнеборцев, раскрыв секреты профессии, в которой настоящие герои никогда таковыми себя не считают.

Как только осмотр экспозиции был закончен, юные корреспонденты, словно взрослые сотрудники телекомпаний, приступили к записи интервью, задавая всевозможные вопросы: тщательный подбор «картинки» для интервью, проверка микрофона, записи нескольких дублей.

Вернувшись в зал, где началась пресс-конференция, ребята продолжили задавать вопросы Евгению Владимировичу. «Почему люди приходят в эту профессию?», «Как вы справляетесь со стрессом?», «Как правильно себя вести, если в квартире случился пожар?».

На пресс-мероприятии нашлось место и торжественному моменту. По итогу прошедшего в конце декабря 2017 Прямому диалогу с участием Главного государственного инспектора Владимира Волкова , благодарностью начальника Главного управления МЧС России по г. Москве была отмечена учащаяся школы №2120 Александра Бублейникова, за подготовленный ею материал «Разговор об очень важном». Поздравил победительницу заместитель начальника ГУ МЧС России по г. Москве по Государственной противопожарной службе генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов . Сергей Алексеевич пожелал всем ребятам успехов в деле, с которым они решили связать свою жизнь, быть целеустремленными и уверенными в собственных силах.

По результатам прямого диалога с Евгением Бобылем каждым участником также будет подготовлен журналистский материал. Авторы лучших работ будут лично награждены благодарностью Главы столичного ведомства.

Впервые мероприятие в формате «Прямой диалог с юными корреспондентами» прошло в марте 2017 года, вызвав положительный отклик как у самих юных журналистов, так и у их наставников. ГУ МЧС России по г. Москве продолжает практику проведения прямых диалогов, выбирая для пресс-мероприятий наиболее актуальные темы.

Сотрудничество с юными корреспондентами «чрезвычайным» ведомством началось в 2015 году, когда в рамках Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие Мужества» была введена новая номинация «Чрезвычайный юнкор». Она обусловлена тем, что вопросам детской безопасности отводится особое внимание. Задача МЧС России — научить каждого ребенка безопасному поведению. Также дети зачастую становятся очевидцами происшествий и они должны знать, как безопасно действовать в той или иной ситуации.