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Вертолеты обследуют Москву и Подмосковье на предмет паводков
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Вертолеты обследуют Москву и Подмосковье на предмет паводков 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
ТВ Москве и Подмосковье территории на предмет паводков обследуют вертолеты Московского авиационного центра, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Московский авиационный центр» начинает специальные облеты по контролю паводковой обстановки на территории столицы и области», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что экипажи вертолетов будут следить за ситуацией и при обнаружении подтоплений незамедлительно передавать информацию в Центр управления в кризисных ситуациях.
Ранее ФГБУ «Канал имени Москвы» сообщил, что в Московском бассейне введено паводковое положение, паводок проходит в штатном режиме, гидротехнические сооружения справляются с половодьем.
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