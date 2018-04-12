Вертолеты обследуют Москву и Подмосковье на предмет паводков

ТВ Москве Подмосковье территории на предмет паводков обследуют вертолеты Московского авиационного центра, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Московский авиационный центр» начинает специальные облеты по контролю паводковой обстановки на территории столицы и области», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что экипажи вертолетов будут следить за ситуацией и при обнаружении подтоплений незамедлительно передавать информацию в Центр управления в кризисных ситуациях.

Ранее ФГБУ «Канал имени Москвы» сообщил, что в Московском бассейне введено паводковое положение, паводок проходит в штатном режиме, гидротехнические сооружения справляются с половодьем.