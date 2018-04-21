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Бастрыкин рассказал о сроках расследования в Кемерове
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Бастрыкин рассказал о сроках расследования трагедии в Кемерове 

ТВ Центр 57 минут назад
Фото: РИА Новости
На полное и объективное расследование трагедии в Кемерове требуется несколько месяцев, рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе лекции студентам юридического факультета СПбГУ.
Это связано с необходимостью проведения сложных экспертиз, передает РИА Новости.
Накануне эксперты завершили генетические исследования останков жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Как сообщили в СКР, все погибшие идентифицированы. Полученные данные позволили установить точное число жертв пожара — 60.
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