Бастрыкин рассказал о сроках расследования в Кемерове

На полное и объективное расследование трагедии в Кемерове требуется несколько месяцев, рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе лекции студентам юридического факультета СПбГУ.
Это связано с необходимостью проведения сложных экспертиз, передает РИА Новости.
Накануне эксперты завершили генетические исследования останков жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Как сообщили в СКР, все погибшие идентифицированы. Полученные данные позволили установить точное число жертв пожара — 60.