Бастрыкин рассказал о сроках расследования в Кемерове

Бастрыкин рассказал о сроках расследования трагедии в Кемерове

Это связано с необходимостью проведения сложных экспертиз, передает РИА Новости

Накануне эксперты завершили генетические исследования останков жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Как сообщили в СКР, все погибшие идентифицированы. Полученные данные позволили установить точное число жертв пожара — 60.