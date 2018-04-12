Ещё
Новый магазин Rich Family планируют открыть уже в мае: рассказываем, где он появится
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый магазин Rich Family планируют открыть уже в мае: рассказываем, где он появится 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Новый магазин детских игрушек Rich Family переедет в ТЦ «Южный». Он откроется во второй половине мая взамен сгоревшего в ночь с 4 на 5 апреля магазина на улице Кремлёвской. Тогда пожар уничтожил всё здание и товар. Это был один из 24 гипермаркетов сети Rich Family, работающих в России. Сразу после пожара владельцы занялись поисками новой площади для открытия магазина. Выбор пал на ТЦ «Южный», который в последнее время пустовал. — Мы откроемся на втором этаже «Южного» примерно во второй половине мая. Туда перейдут наши сотрудники, которые работали в сгоревшем магазине, — рассказала Марина Михалёва, руководитель отдела развития сети гипермаркетов детских товаров Rich Family. Детский гипермаркет развернется на площади 3800 квадратных метров. Площадь сопоставима с предыдущим магазином. Пожар в Rich Family произошел в 3 часа ночи. Сотрудники МЧС тушили возгорание около четырех часов. Причина устанавливается, но уже известна предварительная версия пожара. В руководстве сети заявили, что товар и помещение были застрахованы.
Редакция 72.ru сняла последствия пожара с высоты птичьего полёта. На видео вы можете сами оценить масштаб повреждений.
72.ru: последние новости
Дознаватели, полдня разгребавшие завалы в сгоревшем Rich Family, назвали две возможные причины пожара Тюменские пожарные спасли кота, который забрался на верхушку дерева Пожар в Большом Тараскуле: местные жители помогали соседям спасать вещи, а сотрудники МЧС выносили баллоны с газом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода136
Экс-президент США дал разумный совет Трампу225
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»23
Рубль начал утро с очередного падения106
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая168
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
01:00
До Химок пустят скоростной водный маршрут
Новости Москвы
00:31
На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов
Новости Москвы
01:00
«Тройку» будут принимать в Петербурге
Новости Москвы
00:19
Тулеев попросил прокуратуру защитить его честь
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение