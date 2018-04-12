Новый магазин Rich Family планируют открыть уже в мае: рассказываем, где он появится

Новый магазин детских игрушек Rich Family переедет в ТЦ «Южный». Он откроется во второй половине мая взамен сгоревшего в ночь с 4 на 5 апреля магазина на улице Кремлёвской. Тогда пожар уничтожил всё здание и товар. Это был один из 24 гипермаркетов сети Rich Family, работающих в России . Сразу после пожара владельцы занялись поисками новой площади для открытия магазина. Выбор пал на ТЦ «Южный», который в последнее время пустовал. — Мы откроемся на втором этаже «Южного» примерно во второй половине мая. Туда перейдут наши сотрудники, которые работали в сгоревшем магазине, — рассказала Марина Михалёва , руководитель отдела развития сети гипермаркетов детских товаров Rich Family. Детский гипермаркет развернется на площади 3800 квадратных метров. Площадь сопоставима с предыдущим магазином. Пожар в Rich Family произошел в 3 часа ночи. Сотрудники МЧС тушили возгорание около четырех часов. Причина устанавливается, но уже известна предварительная версия пожара. В руководстве сети заявили, что товар и помещение были застрахованы. Редакция 72.ru сняла последствия пожара с высоты птичьего полёта. На видео вы можете сами оценить масштаб повреждений.