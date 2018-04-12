Труп женщины нашли под жилой высоткой на юге Москвы 

Полицейские обнаружили тело погибшей у подъезда жилого дома в районе Москворечье-Сабурово.
Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах города. Уточняется, что трагедия произошла в доме 19 на Пролетарском проспекте в столичном районе Москворечье-Сабурово ЮАО Москвы.
Возможно, что женщина покончила с собой. Причины и обстоятельства выясняются.
(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)