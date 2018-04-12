Труп женщины нашли под жилой высоткой на юге Москвы

Возможно, что женщина покончила с собой. Причины и обстоятельства выясняются.

Полицейские обнаружили тело погибшей у подъезда жилого дома в районе Москворечье-Сабурово.

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