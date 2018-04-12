Ещё
Труп женщины нашли под жилой высоткой на юге Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Труп женщины нашли под жилой высоткой на юге Москвы 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Полицейские обнаружили тело погибшей у подъезда жилого дома в районе Москворечье-Сабурово.
Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах города. Уточняется, что трагедия произошла в доме 19 на Пролетарском проспекте в столичном районе Москворечье-Сабурово ЮАО Москвы.
Возможно, что женщина покончила с собой. Причины и обстоятельства выясняются.
(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)
ИД «Собеседник»: последние новости
15-летний руфер погиб при падении с крыши дома в Подмосковье В Приморье завели уголовное дело после пожара, унесшего жизни 6 человек Пострадавшие в ТЦ "Персей" находятся в тяжелом состоянии в реанимации
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода136
Экс-президент США дал разумный совет Трампу225
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»23
Рубль начал утро с очередного падения104
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая167
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
01:00
До Химок пустят скоростной водный маршрут
Новости Москвы
00:31
На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов
Новости Москвы
01:00
«Тройку» будут принимать в Петербурге
Новости Москвы
00:19
Тулеев попросил прокуратуру защитить его честь
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение