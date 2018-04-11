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Пожар произошел на севере Москвы
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Пожар произошел на севере Москвы 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В столице спасатели потушили пожар на улице Дыбенко, 17, сообщает РИАМО.
"Приняты меры по ликвидации последствий: пожара по адресу: улица Дыбенко, дом 17", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Москве.
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