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Сотрудник МЧС проведет лекцию для московских пенсионеров
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Сотрудник МЧС проведет лекцию для московских пенсионеров 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 47 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Пенсионеров приглашают на профилактическую лекцию по пожарной безопасности от сотрудника Министерства по чрезвычайным ситуациям. Мероприятие пройдет в филиале «Красносельский» Территориального центра социального обслуживания «Мещанский» 17 апреля.
Перед гостями выступит Герман Колов, сотрудник аварийно-спасательной службы.
Он расскажет о том, как предупредить пожар, на что необходимо обращать внимание, чтобы избежать потенциально опасной ситуации. Посетители лекции узнают, как поступать в случае, если произошло возгорание.
— Считаю, что подобные лекции чрезвычайно полезны. Пожилые люди могут растеряться при пожаре, начать паниковать и тем самым навредить себе самим. Герман Колов всегда очень грамотно, четко и доступно рассказывает, что необходимо делать в такой опасной ситуации, — рассказала Елена Лойко, заведующая Отделением дневного пребывания учреждения.
Всех желающих освежить свои знания по противопожарной безопасности ждут по адресу: Малый Краснопрудный тупик, дом 1, строение 1. Точное время начала мероприятия еще неизвестно.
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