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Под Курском мать и двое детей отравились угарным газом
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Под Курском мать и двое детей отравились угарным газом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 11 апр — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства отравления семьи угарным газом в Курской области, в результате которого погибла женщина и госпитализированы двое детей, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным следствия, 42-летняя женщина проживала в собственном доме в поселке Коренево со своей матерью, 12-летней дочерью и 19-летним сыном.
"Утром 10 апреля 2018 года ее мать вернулась из деревни домой, постучала в запертую изнутри дверь. Через несколько секунд входную дверь в дом открыла внучка 12 лет, которая находилась практически в бессознательном состоянии. На полу в прихожей женщиной было обнаружено тело дочери, на кухне мертвые домашние животные — кот и хомяк", — говорится в сообщении.
Сын хозяйки, по информации следствия, спал в дальней комнате дома. Пожилая женщина вызвала бригаду скорой помощи, и медики госпитализировали детей в больницу, где они находятся в настоящее время. Состояние пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное.
Следствие информирует, что причиной трагедии стала непроходимость вытяжки на кухне, где стоят газовая плита и котел. Вентиляция там также отсутствует. Предположительно, причиной смерти женщины и отравления ее детей является угарный газ.
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