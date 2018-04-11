Паводок 2018: В Аткарском районе к полудню подтоплены 155 домов 

В Саратовской области паводковая ситуация держит в тонусе все профильные силы области. Режим ЧС введён в Аткарском и в Петровском районе.
В Аткарском районе к полудню подтоплены 155 домов, отселены к родственникам 132 человека, в пункте временного размещения поселились 18 человек.
С 9 апреля в Аткарске работает оперативная группа и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Саратовской области. На месте работают спасатели Областной службы спасения. Организованы 7 лодочных переправ. Налажено снабжение водой и продуктами.
Для принятия оперативных решений на месте находится заместитель председателя Саратовской области Александр Буренин и начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области Игорь Качев. Глава региона Валерий Радаев сегодня выехал в Аткарск, где складывается самая тяжелая ситуация с паводком.