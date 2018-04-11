В кемеровской трагедии выявили халатность при тушении

Следователи возбудили дело о халатности против командира пожарного звена, которое тушило горящий кемеровский ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

По версии СК, начальник караула пожарно-спасательной части номер 2 Кемеровской области Сергей Генин проигнорировал слова очевидцев об оставшихся в здании посетителях и не сверил с планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей.

По данным следователей, Генин, командир звена газодымозащитной службы, вместе с командиром отделения Антоном Бридовым, пожарным Александром Малышенко и очевидцем А. Ананьевым зашли в ТЦ через западный вход. Ананьев предупредил о том, что во втором кинозале на четвертом этаже остались люди. Он указал на лестницу у западного входа, которая была кратчайшим путем к кинозалу.

Однако Генин направил свое звено к дальнему лестничному маршу, находящемуся в юго-восточной части ТЦ. Бридов и Малышенко «беспрекословно» проследовали за командиром. На четвертом этаже они обнаружили запертую дверь. Им пришлось вернуться к лестнице у западного входа и снова подняться к кинотеатру.

По мнению следователей, пожарные потеряли время, которое могло быть использовано для спасения людей.

В СК заявили о планах задержать Генина в ближайшее время.