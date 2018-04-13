СК проводит проверку после ДТП под Вологдой, в котором погибли семь человек

В пятницу семь человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Череповецком районе Вологодской области. В микроавтобусе были девять человек. Двое человек пострадали.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области проводится доследственная проверка по факту гибели 13 апреля 2018 года пассажиров микроавтобуса в дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Вологда-Новая Ладога» в Череповецком районе", — сказала Петренко.

Как отмечается, следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Число погибших и пострадавших уточняется. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.