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СК проводит проверку после ДТП под Вологдой, в котором погибли семь человек
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СК проводит проверку после ДТП под Вологдой, в котором погибли семь человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку после ДТП с автобусом в Вологодской области, в котором погибли семь человек, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В пятницу семь человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Череповецком районе Вологодской области. В микроавтобусе были девять человек. Двое человек пострадали.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области проводится доследственная проверка по факту гибели 13 апреля 2018 года пассажиров микроавтобуса в дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Вологда-Новая Ладога» в Череповецком районе", — сказала Петренко.
Как отмечается, следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Число погибших и пострадавших уточняется. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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