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На Урале из-за пожара в торговом комплексе эвакуировали 67 человек
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На Урале из-за пожара в торговом комплексе эвакуировали 67 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Персонал двухэтажного торгового комплекса в городе Краснотурьинск Свердловской области эвакуировал 67 человек из-за пожара, сообщает ГУМЧС по региону.
Возгорание произошло во вторник.
"Оперативно персоналом торгового комплекса была организована эвакуация посетителей и сотрудников. Всего из здания эвакуированы 67 человек. Пострадавших в результате пожара нет. Как установили пожарные дознаватели, возгорание произошло в помещении пиццерии на втором этаже торгового комплекса. Сработала автоматическая установка пожаротушения, которая позволила локально потушить возгорание", — говорится в сообщении.
Одновременно с этим добровольная пожарная дружина торгового комплекса оперативно проложила рукавную линию от внутреннего пожарного крана к очагу возгорания и воспользовалась огнетушителем. В считанные минуты пожар был потушен, площадь возгорания составила 2 квадратных метра.
Пожарно-спасательные подразделения провели обследование всех помещений торгового комплекса, людей не было обнаружено. По предварительной версии, причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования, уточняет ГУМЧС.
Двадцать пятого марта в Кемерово произошел крупный пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня». Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.
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