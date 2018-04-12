Власти Кузбасса окажут индивидуальную помощь семьям, пострадавшим при пожаре в ТЦ

"Эта работа [с семьями погибших и пострадавших] только началась, это работа на долгие годы. Мы составили по каждой семье индивидуальный план работы, по этому плану закреплены у нас ответственные и идет отчет, что нужно сделать по каждой семье", — сказал Цивилев.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, из них 27 детей.