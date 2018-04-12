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Власти Кузбасса окажут индивидуальную помощь семьям, пострадавшим при пожаре в ТЦ
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Власти Кузбасса окажут индивидуальную помощь семьям, пострадавшим при пожаре в ТЦ 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: СибДепо
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Кузбасса составили индивидуальные планы оказания помощи семьям, пострадавшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» сообщил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Эта работа [с семьями погибших и пострадавших] только началась, это работа на долгие годы. Мы составили по каждой семье индивидуальный план работы, по этому плану закреплены у нас ответственные и идет отчет, что нужно сделать по каждой семье", — сказал Цивилев.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, из них 27 детей.
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