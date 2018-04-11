В Зауралье после обвала в торговом центре проверят торговые здания 

В Кургане проверят все строения, подобные зданию торгового центра, где накануне произошло обрушение перекрытий. Такое поручение дал вице-губернатор области Виктор Сухнев на заседании комиссии по ЧС в среду, 11 апреля, пишет URA.RU.
Накануне в Кургане обрушилось трехэтажное здание, в котором находится супермаркет «Магнит»: упали плиты — перекрытия между первым и вторым этажами, спасатели обследуют завалы.
«В трехэтажном административном здании над магазином «Магнит» частично обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами. Общая площадь обрушения составляет 200 кв. м», — пояснила руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина. Она рассказала, что из здания были эвакуированы 33 человека. По предварительной информации, пострадавших нет.
На первом этаже располагается супермаркет, на втором — различные офисы, на третьем — медицинская клиника. По свидетельству очевидцев, перед обрушением был некий толчок.