Раскупили все огнетушители. Итоги проверок пожарной безопасности в Омске

Омской области после проверки первых 170 объектов было выявлено больше 1800 нарушений правил и норм, то есть в среднем по семь на каждый объект. А что будет, когда проверят все 598 зданий в нашем регионе, которые в списке первоочередных? «АиФ в Омске» в предыдущем номере уже поднимал тему пожарной безопасности в области, но выявленные подробности заставляют вернуться к ней ещё раз.

Поставить на пульт

Для выполнения поручений правительства и генпрокуратуры омские спасатели проводят рейды по местам массового скопления людей. Торгово-развлекательные комплексы составляют лишь 10% в общем перечне. Основное внимание инспекторы уделяют наличию в здании автоматических систем противопожарной защиты, путей эвакуации, их отделке; проверяют, знает ли персонал свои обязанности. В процессе проверок отрабатывается план эвакуации, с помощью пожарной техники исследуют работоспособность наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

Отметим, что каждое нарушение спасатели рассматривают не по принципу частоты выявления, а по опасности для граждан. Особую угрозу жизни людей, как показала практика, создаёт как раз неисправность или ненадлежащая эксплуатация средств автоматической противопожарной защиты, включающая в себя оповещение о пожаре, сигнализацию и дымоудаление.

Несмотря на то что итоги подведут не раньше 23 апреля, о наличии серьёзных проблем можно говорить уже сейчас. На многих объектах есть претензии к работоспособности автоматических систем защиты.

«В Омской области, по требованиям сегодняшнего законодательства, около 5 тысяч объектов должны быть выведены на автоматический пульт специального подразделения МЧС , куда без участия человека поступают все сигналы о пожарах. А на самом деле в системе зарегистрировано меньше тысячи таких зданий и сооружений, — говорит генеральный директор центра пожарной безопасности Григорий Луконенко. — Из-за того что далеко не все объекты попадают напрямую на пульт, возникает ряд сложностей при оповещении о возгорании».

Проще говоря, инерционность при обнаружении и сообщении о пожаре может стоить очень дорого. Григорий Луконенко озвучил цифры, приведённые международной организацией пожарной безопасности. Эксперты рассчитали: если пожарный автомобиль приходит на пожар на минуту позже нормативного срока, то в огне погибает один человек. А если оповещение отстаёт на несколько минут?

«К тому же, не в обиду МЧС будет сказано, сегодня у ведомства в Омской области явный дефицит кадров. Если в боевом расчёте значится почти 100 единиц пожарной техники, включая пожарные поезда, то на половине этих машин не укомплектован штат личного состава. Бывает, вместо шести человек числятся четыре спасателя, а иногда даже три», — поясняет Луконенко.

Детский лагерь под угрозой

«Трагедия в Кемерове может уйти на второй план, если наши правоохранители не будут всерьёз относиться к безопасности в единственной курортной территории Омской области — Красноярско-Чернолученской зоне отдыха, — уверяет экс-владелец одной из баз отдыха Александр Карант. — Я помню, при Полежаеве территорию охраняли как зеницу ока. В те годы на въезде стояли милиционеры и не пропускали машины так называемых диких туристов. Для проезда нужно было предъявить местную прописку или путёвку».

А сейчас въезд на территорию, привлекающую летом десятки тысяч детей, охраняют казаки, которые обладают не таким уж большим объёмом полномочий по ограничению допуска автомобилей в лес. Как справедливо отмечает Александр Карант, в багажнике каждой пропущенной летом машины можно найти уголь, дешёвый мангал, который при сильном пламени рассыпается, а также жидкость для розжига и пластиковую упаковку, которая потом очень едко горит.

«Казаки, наверное, очень грозная сила. При Ермаке, при Степане Разине , Емельяне Пугачёве. Но сейчас с ними можно чуть ли не договориться за 100 рублей и проехать на территорию зоны отдыха! Мы сегодня готовим волонтёров, чтобы препроводить пьяного болельщика со стадиона в гостиницу во время чемпионата мира, но не организуем защиту летнего отдыха десятков тысяч детей. Это проблема номер один! Неужели у нас из академии МВД нельзя на летний период сформировать специализированный отряд из 20-30 человек?» — вопрошает Карант.

Учитесь самостоятельно!

«Ряд представителей предпринимательского сообщества, на мой взгляд, справедливо отмечают, что не нужно ждать, когда проверяющие придут на их объект и покажут, какие нарушения требуется устранить. Вся литература и нормативные документы по пожарной безопасности есть в открытом доступе. И каждый может проверить себя и свой бизнес», — говорит начальник отдела обеспечения первичных мер пожарной безопасности управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности Омска Ольга Головко.

«Пожарному инспектору нужно вернуть прежний статус. Чтобы он мог прийти в форме на объект и в случае чего имел право опломбировать проблемное помещение. А сейчас он без разрешения прокурора не может даже проверить здание, я уж не говорю о закрытии. А из-за этих проволочек возникает задержка в принятии неотложных решений», — подводит итог Григорий Луконенко.

Принцип внезапности

Вячеслав Николичев

«МЧС считает, что проверки объектов на соблюдение требований пожарной безопасности должны быть внезапными. А то сейчас мы заранее уведомляем собственников и включаем рейды в годовой план. Предприниматели готовятся к этим проверкам. Не хочу кинуть камень в огород всех бизнесменов, принцип добросовестности никто не отменял. Но не секрет, что есть предприниматели, которые берут в этот день огнетушители в аренду, а потом возвращают их обратно. Или заключают договор на пожарную сигнализацию раз в три года, именно на год, когда намечена проверка. Мы знаем об этом, — рассказывает заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Вячеслав Николичев. — Конечно, если во время нынешних рейдов будут выявляться вопиющие факты, мы примем различные меры реагирования».

Не ждите проверок, действуйте!

Алексей Черемнов

«Не секрет, что по поручению генеральной прокуратуры областными прокуратурами организованы проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Проводятся они и в Омской области, — напоминает прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Омской области Алексей Черемнов. — Пока эта работа не завершена, но в ходе её уже выявляются нарушения, по которым сразу будут приняты меры прокурорского реагирования. Хотелось бы обратиться к собственникам и арендаторам: после трагедии прошло достаточно времени, но фактически беда многих ничему не научила: нарушения никуда не исчезают! Я думаю, сейчас необходимо и собственнику, и арендатору, самостоятельно выйти на свой объект, и посмотреть, какие проблемы могут возникнуть у них».

Пора самим себе признаться

Юрий Шиян, предприниматель:

«Я много путешествовал по Америке и видел, что, с одной стороны, это чересчур свободная и даже «отвязная» страна, но вопросам пожарной безопасности у них уделяется особое внимание. Там нет коррупции в этой сфере. Люди, которые ведут бизнес, мне рассказывали, что любое помещение, которое они берут в аренду, должно на каждом этапе ремонта контролироваться надзорными ведомствами. Там нельзя открыться, пока не пройдёшь весь комплекс проверок.

Я как практик считаю, что противопожарные правила, которые сейчас действуют для бизнеса, — вполне выполнимы. Более того, они не слишком строги, насколько должны быть. Мой бизнес также проходил проверку, ко мне приходили инспекторы. И я могу свидетельствовать, что сотрудники МЧС были заинтересованы, чтобы всё было по правилам. У меня не вымогали взятку, а каждый указывал на реальные недостатки, которые мы с радостью устраняли в интересах наших клиентов.

К сожалению, трагедия в Кемерове — это зеркало нашего общества! Мы привыкли видеть врагов за рубежом, а по факту самым главным врагом часто оказываемся мы сами.

На Западе иногда с желанием обидеть нас называют «русскими Иванами», то есть людьми безалаберными, безответственными, живущие на авось. Но иногда это наименование оказывается справедливым. Нам и правда стоит вытравить в себе халатность к своей работе.

Именно эта халатность, даже не коррупция, стала главной виновницей трагедии в соседнем регионе. И сейчас правильным поведением каждого должна стать самопроверка: всё ли мы сами делаем по правилам на своих участках работы».