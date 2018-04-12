В двух ТЦ Ижевска нашли нарушения пожарной безопасности

В бизнес-центре «Эльгрин» и торговом центре «Аврора-парк» в Ижевске нашли нарушения пожарной безопасности, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии

В частности, ширина эвакуационных проходов не соответствует нормам. Не все помещения оборудованы автоматической сигнализацией. Пожарные лестницы не пригодны для использования. Помещение одного из торговых залов не отделили от производственного.

Помимо этого, автостоянки не позволяют пожарной технике свободно подъезжать к центрам.