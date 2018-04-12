Ещё
В двух ТЦ Ижевска нашли нарушения пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В двух ТЦ Ижевска нашли нарушения пожарной безопасности 

RT на русском 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
В бизнес-центре «Эльгрин» и торговом центре «Аврора-парк» в Ижевске нашли нарушения пожарной безопасности, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.
В частности, ширина эвакуационных проходов не соответствует нормам. Не все помещения оборудованы автоматической сигнализацией. Пожарные лестницы не пригодны для использования. Помещение одного из торговых залов не отделили от производственного.
Помимо этого, автостоянки не позволяют пожарной технике свободно подъезжать к центрам.
Ранее URA.RU сообщало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.
RT на русском: последние новости
Возбуждено дело в отношении командира пожарного звена, тушившего пожар в ТЦ Кемерова СК начал проверку по факту ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье В Кургане проводят проверку по факту обрушения перекрытия в супермаркете
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву146
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии278
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии35
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии171
Зюганов попал в реанимацию56
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение