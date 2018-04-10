Братские огнеборцы спасли на пожаре 8 человек 

Возгорание в жилом многоквартирном доме
города Братска произошло вечером 10 апреля, оперативно прибывшие
пожарные спасли из задымленного подъезда 8 человек, четверо из которых
дети.
Сообщение о возгорании в пятиэтажном
кирпичном доме по улице Комсомольской поступило на пульт диспетчера
пожарно-спасательной службы в 18:43. Звонившие рассказали, что они оказались в дымовой ловушке, не имея возможности покинуть дом, а в горящей квартире, вероятно, находится человек.
Уже через 3 минуты на место прибыли
огнеборцы. Из окон квартиры на третьем этаже шел черный густой дым, в подъезде сильное задымление, на 4 и 5 этажах люди в окнах просили о помощи.
«Действовали в двух направлениях: одно
звено газодымозащитной службы направилось на спасение жильцов верхних
этажей, при помощи спасательных устройств 8 человек вывели по маршевым
лестницам. Второе звено вскрывало двери горящей
квартиры, так как была информация, что внутри могут находиться люди», —
пояснил руководитель тушения пожара, заместитель начальника службы
пожаротушения города Братска и Братского района, Игорь Клименков.
В ходе разведки помещений выяснилось, что в одной из квартир в состоянии шока закрылась пожилая женщина, вместе с ней находилась ее 10 летняя внучка. Пожарные предприняли попытки
вскрыть помещение, при этом вели с женщиной переговоры. Огнеборцам
удалось убедить ее в том, что за ней пришла помощь, а оставаться в задымленном помещении смертельно опасно. Женщина сама открыла дверь, с помощью спасустройств ее и внучку пожарные вывели на улицу.
Ликвидировать возгорание удалось уже через пять минут. В результате пожара в квартире повреждены мебель
и личные вещи на площади 6 квадратных метров, закопчены стены и потолки. Закопченными оказались и стены подъезда. По предварительным
данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в результате аварийной работы электроприбора. Вероятнее всего, телевизор или компьютер в квартире находились в режиме ожидания.
Государственные инспекторы по пожарному надзору настоятельно рекомендуют обращать внимание не только
на соблюдение правил пожарной безопасности, но и, на казалось бы, обыденные и безобидные вещи. В целом, электрические приборы в вашей квартире такие, как телевизор,
микроволновая печь, холодильник, телефон или компьютер не представляют
особой пожарной угрозы в бытовых условиях. Однако, оставленные на длительное время без присмотра, находящиеся в так называемом «спящем»
состоянии, они могут спровоцировать возгорание в результате
возникновения аварийного режима работы в электрической сети.
Своевременное выявление неисправностей и отключение электроприборов от сети на период вашего отсутствия и в ночное время — уберегут ваш дом от пожара, сохранят вашу жизнь и здоровье.