Братские огнеборцы спасли на пожаре 8 человек

Возгорание в жилом многоквартирном доме

города Братска произошло вечером 10 апреля, оперативно прибывшие

пожарные спасли из задымленного подъезда 8 человек, четверо из которых

дети.

Сообщение о возгорании в пятиэтажном

кирпичном доме по улице Комсомольской поступило на пульт диспетчера

пожарно-спасательной службы в 18:43. Звонившие рассказали, что они оказались в дымовой ловушке, не имея возможности покинуть дом, а в горящей квартире, вероятно, находится человек.

Уже через 3 минуты на место прибыли

огнеборцы. Из окон квартиры на третьем этаже шел черный густой дым, в подъезде сильное задымление, на 4 и 5 этажах люди в окнах просили о помощи.

«Действовали в двух направлениях: одно

звено газодымозащитной службы направилось на спасение жильцов верхних

этажей, при помощи спасательных устройств 8 человек вывели по маршевым

лестницам. Второе звено вскрывало двери горящей

квартиры, так как была информация, что внутри могут находиться люди», —

пояснил руководитель тушения пожара, заместитель начальника службы

пожаротушения города Братска и Братского района, Игорь Клименков

В ходе разведки помещений выяснилось, что в одной из квартир в состоянии шока закрылась пожилая женщина, вместе с ней находилась ее 10 летняя внучка. Пожарные предприняли попытки

вскрыть помещение, при этом вели с женщиной переговоры. Огнеборцам

удалось убедить ее в том, что за ней пришла помощь, а оставаться в задымленном помещении смертельно опасно. Женщина сама открыла дверь, с помощью спасустройств ее и внучку пожарные вывели на улицу.

Ликвидировать возгорание удалось уже через пять минут. В результате пожара в квартире повреждены мебель

и личные вещи на площади 6 квадратных метров, закопчены стены и потолки. Закопченными оказались и стены подъезда. По предварительным

данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в результате аварийной работы электроприбора. Вероятнее всего, телевизор или компьютер в квартире находились в режиме ожидания.

Государственные инспекторы по пожарному надзору настоятельно рекомендуют обращать внимание не только

на соблюдение правил пожарной безопасности, но и, на казалось бы, обыденные и безобидные вещи. В целом, электрические приборы в вашей квартире такие, как телевизор,

микроволновая печь, холодильник, телефон или компьютер не представляют

особой пожарной угрозы в бытовых условиях. Однако, оставленные на длительное время без присмотра, находящиеся в так называемом «спящем»

состоянии, они могут спровоцировать возгорание в результате

возникновения аварийного режима работы в электрической сети.

Своевременное выявление неисправностей и отключение электроприборов от сети на период вашего отсутствия и в ночное время — уберегут ваш дом от пожара, сохранят вашу жизнь и здоровье.