В Курском цирке прошли учения

Спасатели изучили объект и потушили условный пожар​

В Курском государственном цирке прошли внеплановые пожарно-тактические учения. Сигнал о происшествии поступил в Службу спасения во время представления. Сотрудники цирка вывели посетителей за три минуты. Также до прибытия огнеборцев персоналу необходимо эвакуировать цирковых животных: все клетки являются мобильными и достаточно легко выкатываются из технических помещений.

— Наши сотрудники ежеквартально проходят обучение по правилам пожарной безопасности, раз в год происходят вот такие масштабные учения с привлечением пожарной охраны и других служб, — говорит Александр Преснов, директор Курского государственного цирка. — В этот раз тренировка состоялась в условиях, максимально приближенных к реальным: эвакуировали людей мы во время представления. Из здания цирка вывели более 200 человек. Считаю, что наши сотрудники на «отлично» справились с поставленными задачами.

К месту условного происшествия были направлены более 20 единиц техники и более 100 человек личного состава. Столько же сил и средств предоставили другие оперативные службы и службы жизнеобеспечения.

— Спасатели реагировали по третьему, наивысшему рангу пожара, — поясняет врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Курской области Алексей Черняков . — Данный объект является очень сложным. Во-первых, он очень большой по площади, во-вторых, имеется высокая горючая нагрузка. В-третьих, большая часть аудитории — это дети, которые в сложной ситуации могут растеряться. Поэтому уже на первоначальной стадии загорания персонал должен контролировать процесс эвакуации и не допустить, чтобы кто-то из посетителей остался в помещении.

В пресс-службе МЧС пояснили, что для эвакуации и пожаротушения предусмотрены два дополнительных выхода с западной и восточной сторон здания. Водоснабжение цирка оборудовано единой системой противопожарного водоснабжения, автоматизированные системы срабатывают при повышении температуры окружающей среды свыше 68 градусов.

В 1996 году в здании цирка произошел крупный пожар, в результате которого погиб человек. Загорание возникло во время ремонтных работ. Вспыхнула смесь бензина и растворителя, которым рабочие пытались размягчить полотно манежа. Справиться своими силами с огнем не удалось.