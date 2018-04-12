КамАЗ анонсировал новый грузовик К5

В прошлом году КамАЗ представил грузовик нового семейства К5 — с кабиной, имеющей в основе ту, что на Mercedes-Benz Actros MP4 и новой автоматизированной коробкой передач. Авторство дизайна экстерьера и салона принадлежит стилистам итальянской компании Torino Design, которая ранее создала сенсационную концептуальную кабину для тех же камазовцев. Производство новинки стартует уже в сентябре — об этом заявила пресс-служба "Ростеха" , главного акционера КамАЗа.

"В настоящий момент завершено проектирование автомобиля. Автоконцерн приступил к подготовке производства, в рамках которой будет автоматизировано производство и внедрен электронный технологический процесс", — говорится в сообщении.