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КамАЗ анонсировал новый грузовик К5
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КамАЗ анонсировал новый грузовик К5 

Авторамблер 36 минут назад
Фото: Авторамблер
В прошлом году КамАЗ представил грузовик нового семейства К5 — с кабиной, имеющей в основе ту, что на Mercedes-Benz Actros MP4 и новой автоматизированной коробкой передач. Авторство дизайна экстерьера и салона принадлежит стилистам итальянской компании Torino Design, которая ранее создала сенсационную концептуальную кабину для тех же камазовцев. Производство новинки стартует уже в сентябре — об этом заявила пресс-служба "Ростеха", главного акционера КамАЗа.
"В настоящий момент завершено проектирование автомобиля. Автоконцерн приступил к подготовке производства, в рамках которой будет автоматизировано производство и внедрен электронный технологический процесс", — говорится в сообщении.
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