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Концерт памяти жертв пожара в Кемерове пройдет в Московской консерватории
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Концерт памяти жертв пожара в Кемерове пройдет в Московской консерватории 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Пианистка Екатерина Мечетина, скрипач Никита Борисоглебский и струнный квартет «Студия новой музыки» 3 мая дадут концерт в Большом зале Московской консерватории в память о жертвах трагедии в Кемерове.
Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе консерватории.
В программе вечера — сочинения Баха, Рахманинова и Равеля, а также премьеры современных российских композиторов. Музыканты впервые исполнят Сарабанду для виолончели Кузьмы Бодрова и Струнный квартет Ивана Гостева, написанные как отклик на сибирскую трагедию.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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