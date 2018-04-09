Концерт памяти жертв пожара в Кемерове пройдет в Московской консерватории

Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе консерватории.

В программе вечера — сочинения Баха, Рахманинова и Равеля, а также премьеры современных российских композиторов. Музыканты впервые исполнят Сарабанду для виолончели Кузьмы Бодрова и Струнный квартет Ивана Гостева, написанные как отклик на сибирскую трагедию.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.