Ещё
Кекелидзе: пострадавшим в Кемерове может потребоваться помощь психологов в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кекелидзе: пострадавшим в Кемерове может потребоваться помощь психологов в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Некоторым пострадавшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове может потребоваться перевод в Москву для продолжения работы с психологами и психиатрами. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России, директор Центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе.
Специалисты Центра им. Сербского работают с пострадавшими в Кемерове. В течение недели после пожара психологи и психиатры Центра работали непосредственно в ситуационном штабе с пострадавшими и обучали местных специалистов.
"Возможно, кого-то из пострадавших придется в Москву переводить, но, скорее всего, большая часть перейдет под наблюдение кемеровских врачей", — сказал Кекелидзе.
Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.
ТАСС: последние новости
Мэр Москвы навестил пострадавших во время пожара в ТЦ "Персей для детей" Из 120 арендаторов сгоревшего ТЦ в Кемерове почти 40 лишились имущества На Ставрополье приостановили работу 11 торговых центров после проверок
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России238
Курс доллара преодолел новый рубеж211
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй79
Царев назвал следующего президента Украины80
Санкции обрушили российский рынок577
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение