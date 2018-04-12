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В двух районах Саратовской области из-за паводка ввели режим ЧС
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В двух районах Саратовской области из-за паводка ввели режим ЧС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 12 апр — РИА Новости. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Петровском и Романовском районах Саратовской области из-за сложной паводковой ситуации, сообщили в четверг в региональном главке МЧС.
"С 4 апреля в связи с прогнозом неблагоприятных явлений и в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории области действует введенный губернатором режим повышенной готовности. На территории двух муниципальных районов — Петровского и Романовского — с 11 апреля введен режим ЧС", — говорится в сообщении.
В областном главке МЧС круглосуточно работает межведомственный оперативный штаб, в каждом подтопленном населенном пункте ситуацию контролируют межведомственные оперативные группы, мониторинг гидрологический обстановки осуществляется в круглосуточном режиме через 20 постоянных и 1 временный гидропостов, а для проведения мониторинга паводковой обстановки используются беспилотные летательные аппараты.
"Сегодня, 12 апреля, заместитель председателя правительства области Александр Буренин и начальник главного управления МЧС России по Саратовской области Игорь Качев на вертолете Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра совершают облет наиболее пострадавших от весеннего паводка районов", — отмечается в сообщении.
В ведомстве отметили, что жителям пострадавших районов оказывается адресная помощь. «Жителям, отказавшимся от отселения, организована доставка продуктов питания, средств первой необходимости, медикаментов и других необходимых средств. При необходимости проводится эвакуация крупного рогатого скота, домашних животных и птиц», — уточнили в главке.
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