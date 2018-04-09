Управление МЧС настаивает на повышении пожарной безопасности предприятий Зеленограда

Пожарная ситуация в организациях науки и промышленности Зеленограда остается неровной. Окружное управление МЧС настоятельно рекомендует руководству предприятий реального сектора внимательнее относиться к безопасности персонала и имущества, проверять исправность систем эвакуации, оповещения и пожаротушения и обучать коллектив действиям в случае чрезвычайных ситуаций.

О состоянии пожарной безопасности на предприятиях реального сектора экономики округа в ходе заседания Совета директоров организаций науки и промышленности Зеленограда рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления МЧС по ЗелАО Дмитрий Зорин

— Предприятия науки и промышленности являются объектами повышенной пожарной опасности и, вдобавок, объектами высокого уровня сложности тушения огня. Поэтому руководству организаций, заводов, НИИ необходимо уделять пожарной безопасности первоочередное внимание. Динамика пожаров на предприятиях науки и промышленности Зеленограда по годам — нестабильна. В 2012 и 2013 годах случилось по одному пожару, в 2014 — четыре, 2015 год обошелся без пожаров, в 2016 и 2017 годах было зафиксировано по три случая. Не удалось избежать пожаров и в текущем году. В конце марта 2018 года на территории предприятия «Децима» в Южной промзоне состоялось загорание холодильной камеры площадью 20 кв. м. Развитию пожара способствовало позднее обнаружение возгорания и неграмотные действия персонала. Пожарным удалось быстро справиться с огнем и минимизировать ущерб, — рассказал Дмитрий Зорин.

Отдел надзорной деятельности зеленоградского Управления МЧС акцентирует внимание руководства предприятий на нарушениях требований пожарной безопасности. В прошлом году административные штрафы были наложены на 32 должностных и 18 юридических лиц, выдано 18 предписаний об устранении нарушений. В текущем году на предприятиях округа запланировано провести 5 плановых проверок в области пожарной безопасности.

— Мы рекомендуем вам проанализировать работу предприятий в области пожарной безопасности в 2017 году, выявить слабые места и в течение 2018 года провести ряд превентивных мероприятий, — отметил Дмитрий Зорин.

Управление МЧС Зеленограда напоминает о некоторых правилах пожарной безопасности, которые должны соблюдаться на предприятиях округа. Необходимо:

— провести экспертизу защиты объектов от пожаров, получить независимую оценку пожарных рисков и представить заключение в Управление МЧС округа;

— продолжить работу по созданию и обучению добровольных пожарных дружин;

— усилить меры контроля за пожарной безопасностью;

— провести ревизию и привести в порядок средства противопожарной защиты, проверить работоспособность пожарных систем и водопроводов;

— освободить проезды для подъезда пожарной и специальной техники к объектам;

— провести внеплановый инструктаж и обучение должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность, исключив формальный подход в этой работе;

— зарезервировать финансовые средства для ликвидации последствий возможных пожаров;

— привести в порядок территорию объекта, вовремя утилизировать горючие материалы и сухую траву.