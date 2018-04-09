Вертолет МАЦ эвакуирует в больницу пострадавшего в ДТП на юге-востоке Москвы пешехода

Пострадавшего в ДТП на юге-востоке столицы пешехода вертолетом эвакуируют в больницу, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. «Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел на ул. Нижние Поля, д. 29, где произошло ДТП. По словам очевидцев, пешеход был сбит на пешеходном переходе», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в данный момент пострадавшего эвакуируют на санитарном вертолете в лечебное учреждение Москвы . На борту его сопровождает авиамедицинская бригада.