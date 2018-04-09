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Вертолет МАЦ эвакуирует в больницу пострадавшего в ДТП на юге-востоке Москвы пешехода
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Вертолет МАЦ эвакуирует в больницу пострадавшего в ДТП на юге-востоке Москвы пешехода 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Пострадавшего в ДТП на юге-востоке столицы пешехода вертолетом эвакуируют в больницу, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел на ул. Нижние Поля, д. 29, где произошло ДТП. По словам очевидцев, пешеход был сбит на пешеходном переходе», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в данный момент пострадавшего эвакуируют на санитарном вертолете в лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада.
Агентство «Москва»: последние новости
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 Ещё 3 источника 
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