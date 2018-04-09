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Соревнования помогают спасателям при ликвидации ДТП
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Соревнования помогают спасателям при ликвидации ДТП 

Управа района Некрасовка 24 минуты назад
Завершился первый этап соревнований по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.
В этом году в соревнованиях пожарных и спасателей по ликвидации дорожно-транспортных происшествий приняли участие 29 команд: команды от каждого подразделения Пожарно-спасательного центра Москвы, а также команда ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах». За звание лучшей команды боролись лучшие представители своих отрядов, поэтому соревнования получились зрелищными и захватывающими.
Соревнования проводились на учебно-материальной базе пожарно-спасательных отрядов № 209 имени полковника А. А. Жебелева (район Некрасовка), № 206 (район Внуково), и № 214 (Зеленоград) ГКУ «ПСЦ». Программу соревнований для совершенствования навыков пожарных и спасателей ежегодно усложняют.
— Несмотря на новизну программы, наши пожарные и спасатели продемонстрировали высокое мастерство и слаженность командной работы. Данные соревнования направлены в первую очередь на повышение профессионализма московских огнеборцев и спасателей, ведь от их действий зачастую зависит спасение людей во время чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, — отметил заместитель начальника ГКУ «ПСЦ» Андрей Калгин.
По итогам соревнований золото и серебро соревнований достались командам пожарно-спасательного отряда №209 имени полковника А. А. Жебелева, третье место завоевали спасатели аварийно-спасательного отряда № 8 ГКУ «ПСЦ».
В ходе соревнований оценивалась и психологическая составляющая. Лучшими в номинации «За качественное оказание психологической поддержки пострадавшим» стали команды пожарно-спасательного отряда № 201, аварийно-спасательного отряда № 9, аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра Москвы.
В номинации «За высокую инициативу и личную вовлеченность при оказании психологической поддержки пострадавшим» отмечены: пожарный 2 класса пожарно-спасательного отряда № 201 Владимир Костин, пожарный 2 класса пожарно-спасательного отряда № 206 Евгений Клюев и пожарный пожарно-спасательного отряда № 304 Максим Ткаченко.
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