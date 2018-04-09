В Москве МЧС проведёт «Прямой диалог» с юными журналистами

Это пресс-мероприятие посвятят 100-летию со дня подписания Декрета Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнём». Само мероприятие намечено на среду, 11 апреля. Оно пройдёт в пресс-центре Главного управления МЧС России по Москве

В «Прямом диалоге» примет участие ветеран пожарной охраны Евгений Бобылёв

Также гостями мероприятия станут юные журналисты, обучающиеся в средних общеобразовательных учреждениях Москвы.

В ходе пресс-мероприятия юные корреспонденты смогут узнать, как за прошедшие сто лет происходило развитие пожарно-спасательного дела, как функционировала пожарная охрана начала прошлого века и что из себя представляет нынешний пожарно-спасательный гарнизон столицы. Также ребята смогут узнать истории подвигов не одного поколения огнеборцев.

Участники «Прямого диалога» посетят музей пожарной охраны Главного управления (ГУ) МЧС России по Москве, где смогут воочию познакомиться с историей борьбы с огнём в столице.

Юные журналисты не просто приду в гости к пожарным, — по результатам «Прямого диалога» каждым его участником будет подготовлен журналистский материал, а авторы лучших работ получат благодарности ГУ МЧС России по Москве.

Напомним: впервые «Прямой диалог» с юными корреспондентами прошёл больше года назад — в марте 2017 года. Он вызвал положительный отклик как у самих юных журналистов, так и у их наставников. А само сотрудничество МЧС с юными корреспондентами началось ещё раньше — в 2015 году, когда в рамках Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» появилась новая номинация «Чрезвычайный юнкор». Появление такой номинации было обусловлено особым вниманием, уделяемым МЧС вопросам детской безопасности. Задача МЧС России — научить каждого ребёнка безопасному поведению. Также дети зачастую становятся очевидцами происшествий — и они должны знать, как безопасно действовать в той или иной ситуации.

Уважаемые руководители столичных образовательных учреждений и творческих объединений юных журналистов!

Если вы хотите, чтобы ваши воспитанники стали участниками апрельского «Прямого диалога» и следующих подобных мероприятий, звоните в пресс-службу ГУ МЧС России по Москве по телефону: 8-499-244-83-93 (добавочный 11821).