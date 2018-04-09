Мусорный полигон третью неделю горит в Вахмистрово

Большая свалка ТБО продолжает гореть на протяжении нескольких недель. Ранее власти сообщали, что у свалки есть собственник, который должен заниматься пожаротушением. Местные жители считают, что свалку подожгли специально, чтобы освободить место для нового мусора.

Отметим, что едкий ядовитый дым ветром уносит в сторону поселка. Из-за этого жители жалуются на отеки горла, першение и слезотечение.

«Вылили 11 тонн воды. Толку нет. Тут надо либо песком засыпать, либо трубопровод тянуть, водой заливать. На чем остановятся, решат сегодня утром», — добавил Фишев.