Мусорный полигон третью неделю горит в Вахмистрово 

Большая свалка ТБО продолжает гореть на протяжении нескольких недель. Ранее власти сообщали, что у свалки есть собственник, который должен заниматься пожаротушением. Местные жители считают, что свалку подожгли специально, чтобы освободить место для нового мусора.
Отметим, что едкий ядовитый дым ветром уносит в сторону поселка. Из-за этого жители жалуются на отеки горла, першение и слезотечение.
Спустя три недели после начала пожара на полигоне, его посетил глава Бурятии Алексей Цыденов. Об этом написал пресс-секретарь Алексей Фишев странице в «Фейсбуке». По его словам, на тушение пожара выехали два расчета из Улан-Удэ и Тарбагатая.
«Вылили 11 тонн воды. Толку нет. Тут надо либо песком засыпать, либо трубопровод тянуть, водой заливать. На чем остановятся, решат сегодня утром», — добавил Фишев.