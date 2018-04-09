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Мусорный полигон третью неделю горит в Вахмистрово
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Мусорный полигон третью неделю горит в Вахмистрово 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Большая свалка ТБО продолжает гореть на протяжении нескольких недель. Ранее власти сообщали, что у свалки есть собственник, который должен заниматься пожаротушением. Местные жители считают, что свалку подожгли специально, чтобы освободить место для нового мусора.
Отметим, что едкий ядовитый дым ветром уносит в сторону поселка. Из-за этого жители жалуются на отеки горла, першение и слезотечение.
Спустя три недели после начала пожара на полигоне, его посетил глава Бурятии Алексей Цыденов. Об этом написал пресс-секретарь Алексей Фишев странице в «Фейсбуке». По его словам, на тушение пожара выехали два расчета из Улан-Удэ и Тарбагатая.
«Вылили 11 тонн воды. Толку нет. Тут надо либо песком засыпать, либо трубопровод тянуть, водой заливать. На чем остановятся, решат сегодня утром», — добавил Фишев.
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