Михаил Мень поручил проверить расположение детских игровых комнат в торговых центрах

Он отметил, что существует норма, она абсолютно правильная, адекватная, но правоприменение, к сожалению, не всегда работает.

Инспекциям Госстройнадзора поручено проверить расположения детских комнат в торговых центрах. Данное указание поступило от главы Минстроя Михаила Меня.

Согласно Своду правил по проектированию и строительству (от 2009 года), детские игровые комнаты в ТЦ не могут располагаться выше 2 этажа и далее 20 метров от выхода. Следовательно, региональные надзорные и контрольные органы, в том числе Госстройнадзор, не отслеживали выполнение этих правил, подчеркнул глава Минстроя.

— Норма существует, она абсолютно правильная, адекватная, но правоприменение, к сожалению, не всегда работает, — заявил Михаил Мень.

Он также объяснил, что стоимость аренды на первом и втором этажах значительно выше, чем на третьем и четвертом.

— Никто в жажде наживы не обращает внимания на нормативную базу, которая не позволяет выше второго этажа размещать детские игровые комнаты. Я надеюсь, что нас услышат владельцы компаний, которые управляют торговыми комплексами, проведут анализ и посмотрят, где такие нарушения есть, — добавил глава Минстроя.

Напоминаем, что в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, в результате пожара пострадали 79 человек.

По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых затем арестовали до 25 мая 2018 года.

По указу президента России Владимира Путина 28 марта было объявлено общенациональным днем траура. Первые похороны погибших в результате пожара прошли 28 марта.

Глава государства также взял под контроль ход расследования уголовных дел. Позже губернатор региона Аман Тулеев сообщил о своей отставке.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Губернатор, будь человеком

Аман Тулеев подал в отставку. И Владимир Путин ее принял. И это очень важная для всех нас история. Потому что она про народ и власть. Про власть, которую мы выбираем (далее…)

Страшный урожай «Зимней вишни»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Бастрыкин связал низкое качество китайских товаров с пожаром в Кемерове

Каких потенциальных угроз следует опасаться москвичам после трагедии в Кемерове