Около 17,5 млн квадратных метров дорог отремонтируют в Москве до конца года

Об этом Агентству «Москва» сообщил глава ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.

По его словам, когда в ночное время в городе установятся положительные температуры, специалисты приступят к масштабным работам по перекладке асфальто-бетонного покрытия на дорогах. «Те дороги, которые отслужили свой гарантийный срок − от трех до семи лет, − мы приступаем к работам на них», − уточнил Орешкин. Он также отметил, что «всего будет 17,5 миллиона квадратных метров асфальта, установлено больше 1 тысячи километров нового борта и будет нанесено 52,5 тысячи километров разметки».

Как рассказал глава ГБУ «Автомобильные дороги», в 2018 году при ремонте работ планируют использовать битумную ленту и новый прокладочный материал. Это позволит увеличить срок службы гранитного борта до 120 лет.