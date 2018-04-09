Около 17,5 млн квадратных метров дорог отремонтируют в Москве до конца года 

Об этом Агентству «Москва» сообщил глава ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.
По его словам, когда в ночное время в городе установятся положительные температуры, специалисты приступят к масштабным работам по перекладке асфальто-бетонного покрытия на дорогах. «Те дороги, которые отслужили свой гарантийный срок − от трех до семи лет, − мы приступаем к работам на них», − уточнил Орешкин. Он также отметил, что «всего будет 17,5 миллиона квадратных метров асфальта, установлено больше 1 тысячи километров нового борта и будет нанесено 52,5 тысячи километров разметки».
Как рассказал глава ГБУ «Автомобильные дороги», в 2018 году при ремонте работ планируют использовать битумную ленту и новый прокладочный материал. Это позволит увеличить срок службы гранитного борта до 120 лет.
Ремонт дорог будет проводиться по всей Москве, добавил Орешкин. «Сначала выходим на большие улицы, также работаем по переулкам: всего 700 улиц», − пояснил он. В работах примут участие в общей сложности порядка трех тысяч единиц техники и восемь тысяч специалистов.