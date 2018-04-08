Олег Газманов: Мне нравится природа и изоляция от соседей

Страшный пожар в Кемерово в шоубизнесе обсуждают уже вторую неделю. Олег Газманов после случившегося впервые признался: он сам едва не сгорел в огне. Об этом он долго никому не рассказывал, но все же решился.

Между жизнью и смертью Газманов находился трижды. Однажды на юбилее пионерского лагеря певец взял микрофон в руки и получил разряд тока. Газманов рухнул на землю. В этот момент певец пережил клиническую смерть, видел себя со стороны и смог вернуться к жизни. В следующий раз он мог умереть на съемках одной из программ. Во время записи на него упала тяжеленная декорация. То, как смог выжить, Олег не понимает до сих пор: обычно подобные удары заканчиваются летальным исходом. Мог погибнуть певец и в огне. Пожар Газманов устроил сам. Об этом случае легендарный певец до сих пор вспоминает с содроганием.

— Это было в детстве: мне было года три или четыре, — рассказывает Олег Михайлович. — У нас дома было два кресла, которые я составлял таким образом, что получался домик! Я любил проводить в нем время. Однажды, когда никого не было дома, я снова составил кресла «домиком». Там было темно, поэтому я решил взять свечку. Зажег ее. А рядом с моим домиком висели шторы. Каким-то образом пламя перекинулось на них. Шторы загорелись. Сначала мне было приятно на это смотреть. Я еще не понимал, что начался пожар: мне, ребенку, было весело.

Впрочем, вскоре наблюдать за происходящим Газманову надоело. И он решил укрыться от огня в домике. Правда, долго просидеть там не смог.

— Я почувствовал запах дыма, — продолжает певец. — Мне стало неприятно. Я вышел в другую комнату, закрыл дверь и лег спать от страха. Дальнейшие события я уже плохо помню. Знаю, что выбили дверь. Меня разбудили, пожар потушили. Мне, кстати, за этот случай даже не влетело: я был маленький, поэтому меня не р­угали.

Газманов благодарит Бога за то, что пожар заметили. Иначе его бы уже не было. Кстати, сейчас у Газманова частный дом. «Есаул», в отличие от своих коллег, живет не за городом, а почти в центре Москвы

— Наш дом стоит на краю национального парка, — говорит артист. — В этом плане мне повезло: и до центра близко, и ощущение, будто я живу за городом. Мне нравится природа, изоляция от соседей. Я могу в своем доме делать то, что мне нравится. Раньше жил в квартирке хрущевской. Чтобы никому не мешать из домашних, сочинял по вечерам. Иногда засиживался допоздна и слышал, как мне по батарее соседи стучали. Я понимал: пора закругляться. Наверное, после этого я понял, что надо уезжать за город. Сейчас мне никто не мешает, вокруг такая красивая природа. Я наслаждаюсь закатами, гуляю с собаками в лесу. Вчера катался на лыжах в парке. Прекрасная погода!

Не так давно Газманову подарили пневматическую винтовку, из которой он периодически стреляет. Правда, не по птицам, как его коллега Витас, а по пробке из-под шампанского.

— В метрах сорока от нашего дома растет сосна, — продолжает артист. — Я на нее повесил пробку от шампанского. Перед выходом из дома забираюсь на второй этаж, беру винтовку, прицеливаюсь. У меня такая примета: если попаду, значит, концерт пройдет удачно. Если с первого раза не попадаю, значит, изменяю правила: нужно попасть с трех раз. В общем, в любом случае делаю так, чтобы все было удачно.