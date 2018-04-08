Шестеро детей были спасены пожарными при тушении горящего дома в ЗАО

Спасатели ликвидировали возгорание в 12-этажном жилом доме на Беловежской улице в Можайском районе на западе Москвы

Как передает агентство городских новостей «Москва», пожар в многоквартирном доме в столичном ЗАО произошел в ночь на 8 апреля.

Уточняется, что в ходе проведения разведки и тушения возгорания пожарным удалось спасти из огня 14 жильцов, в том числе шестерых детей.

В настоящее время пожар на площади 40 квадратных метров ликвидирован, по данным ресурса, сообщений о пострадавших и жертвах не поступало.