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Минэнерго: задымление в шахте в Кузбассе сохраняется
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Минэнерго: задымление в шахте в Кузбассе сохраняется 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 8 апреля. Задымление в шахте имени В. И. Ленина, расположенной в городе Междуреченске Кемеровской области, из которой в субботу было эвакуировано 69 рабочих, сохраняется. Для контроля за газовой обстановкой на месте дежурят несколько отделений горноспасателей. Об этом говорится в сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
"На месте работают шесть отделений горноспасателей. Причины задымления устанавливаются. Проведение технического совета шахты, на котором будут приняты дополнительные решения по проводимым мероприятиям по прекращению задымления, запланировано на 9 апреля", — говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Ранее ТАСС сообщал, что превышение уровня угарного газа в изолированном пространстве отработанной лавы было зафиксировано в субботу в 22:00 (18:00 мск). По информации ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о задымлении за перегородкой в отработанном пространстве поступил в 23:20 (19:20 мск), в шахте находились 69 рабочих, все они были эвакуированы.
Как сообщили в ГУ МЧС, работа шахты приостановлена, все системы вентиляции и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, аэрогазовая обстановка находится в норме.
Шахта имени В. И. Ленина ("Томусинская 1-2") — угледобывающее предприятие, расположенное в городе Междуреченске Кемеровской области. Шахта была введена в эксплуатацию 30 октября 1953 года, в 2006 году вошла в состав ОАО "Угольная компания «Южный Кузбасс» (группа "Мечел").
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