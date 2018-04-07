Пострадавший при возгорании торгового центра «Персей для детей» пожарный остается в реанимации

Еще двух сотрудников пожарной службы перевели в палаты.

Состояние пожарных, пострадавших при возгорании в столичном торговом центре «Персей для детей», как тяжелое. Кроме того, один из них остается в реанимации. Двое уже переведены в палаты.

— Один пострадавший остается в реанимации, двоих перевели в отделение, но пока их состояние тяжелое, — сообщил сотрудник справочной НИИ имени Склифосовского.

Он также добавил, что температура у пострадавших «более-менее нормальная», отмечает РИАМО

ЧТО ПРОИЗОШЛО

По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнование семье погибшего, а также отметил героизм пожарных, работавших на месте происшествия.

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