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Пострадавший при возгорании торгового центра «Персей для детей» пожарный остается в реанимации
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Пострадавший при возгорании торгового центра «Персей для детей» пожарный остается в реанимации 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Еще двух сотрудников пожарной службы перевели в палаты.
Состояние пожарных, пострадавших при возгорании в столичном торговом центре «Персей для детей», как тяжелое. Кроме того, один из них остается в реанимации. Двое уже переведены в палаты.
— Один пострадавший остается в реанимации, двоих перевели в отделение, но пока их состояние тяжелое, — сообщил сотрудник справочной НИИ имени Склифосовского.
Он также добавил, что температура у пострадавших «более-менее нормальная», отмечает РИАМО.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В среду, 4 апреля, в столичном торговом центре «Персей для детей» возник пожар, которому был присвоен второй ранг опасности. На место происшествия отправился глава Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России по Москве Илья Денисов. Позже возгорание было ликвидировано. В результате происшествия погиб один человек, а также пострадали шесть пожарных.
По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнование семье погибшего, а также отметил героизм пожарных, работавших на месте происшествия.
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