В Ростове около жилого комплекса «Голубые ели» загорелся камыш: пламя подступило к домам

Сегодня днем, седьмого апреля, в Александровке , недалеко от многоквартирных домов на Вересаева, начался пожар. По одной из версий, камыш мог загореться из-за непотушенной сигареты или костра.

— Камыш горит несколькими отдельными очагами. На месте работают пожарные, — сказали в пресс-службе ЮРЦ.

Пострадавших нет. Клубы дыма видны за несколько километров от мест возгорания. Очевидцы снимают пожар на камеры телефонов прямо из окон квартир и выкладывают снимки в социальные сети.

Очевидцы фотографируют пожар прямо из квартир

— Явно поджигали специально, потому что горит в разных местах, далеко друг от друга, но пепел по всему городу, — написала в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» Ольга Дегтярева

На одном из снимков видно, что стена огня практически вплотную подступила к высоткам жилого комплекса «Голубые ели». Местные жители столпились во дворе и наблюдают за происходящим.

В пятницу в Аксайском районе также горел камыш. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.