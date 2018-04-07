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В Ростове около жилого комплекса «Голубые ели» загорелся камыш: пламя подступило к домам
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В Ростове около жилого комплекса «Голубые ели» загорелся камыш: пламя подступило к домам 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня днем, седьмого апреля, в Александровке, недалеко от многоквартирных домов на Вересаева, начался пожар. По одной из версий, камыш мог загореться из-за непотушенной сигареты или костра.
— Камыш горит несколькими отдельными очагами. На месте работают пожарные, — сказали в пресс-службе ЮРЦ.
Пострадавших нет. Клубы дыма видны за несколько километров от мест возгорания. Очевидцы снимают пожар на камеры телефонов прямо из окон квартир и выкладывают снимки в социальные сети.
Очевидцы фотографируют пожар прямо из квартир
— Явно поджигали специально, потому что горит в разных местах, далеко друг от друга, но пепел по всему городу, — написала в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» Ольга Дегтярева.
На одном из снимков видно, что стена огня практически вплотную подступила к высоткам жилого комплекса «Голубые ели». Местные жители столпились во дворе и наблюдают за происходящим.
В пятницу в Аксайском районе также горел камыш. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.
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