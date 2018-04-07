Рыбак провалился под лед на реке в Москве

Спасатели вытащили из реки Москвы рыбака, провалившегося под лед, после оказания помощи мужчина уехал домой, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В 08:59 поступила информацию от очевидцев, что на реке Москве (недалеко от бухты Живописная) мужчина-рыбак провалился под лед. Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах станции «Рублево» незамедлительно вышли на помощь», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели подняли мужчину 1939 года рождения, оказали первую помощь (пострадавший порезал руку об лед), доставили на станцию. В 10:00 мужчина уехал домой.

Происшествие произошло в 2 километрах от поисково-спасательной станции «Рублево», в 150 метрах от берега, добавил сотрудник пресс-службы.

По его словам, в операции по спасению рыбака было задействовано судно на воздушной подушке «Хивус».