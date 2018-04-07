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Рыбак провалился под лед на реке в Москве
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Рыбак провалился под лед на реке в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Спасатели вытащили из реки Москвы рыбака, провалившегося под лед, после оказания помощи мужчина уехал домой, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«В 08:59 поступила информацию от очевидцев, что на реке Москве (недалеко от бухты Живописная) мужчина-рыбак провалился под лед. Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах станции «Рублево» незамедлительно вышли на помощь», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели подняли мужчину 1939 года рождения, оказали первую помощь (пострадавший порезал руку об лед), доставили на станцию. В 10:00 мужчина уехал домой.
Происшествие произошло в 2 километрах от поисково-спасательной станции «Рублево», в 150 метрах от берега, добавил сотрудник пресс-службы.
По его словам, в операции по спасению рыбака было задействовано судно на воздушной подушке «Хивус».
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