Власти Кубани предложили ввести предупредительные метки для небезопасных торговых центров

"Может, подумать насчет нестандартных мер? Гостиницам присваивают звезды, а мы будем присваивать метки за безопасность, и, если небезопасно, то будет висеть метка: «Небезопасно», а вы уже сами думайте — хотите ли идти туда, вести детей. И пока не исправят ситуацию, будет метка висеть. Или на сайте своем опубликуем, или еще в какой-то форме", — предложил Капустин в пятницу на совещании по безопасности торговых центров в Краснодарском крае.

Он рассказал, что во время проверки торговых центров региона, которая прошла после трагедии в Кемерове , выявили многочисленные недостатки. «Ни к одному ТЦ у нас подъехать спецтехнике невозможно без помех, проблема с гидрантами. Висит много рекламы косметики, носков, чего угодно, и на этом фоне не видно наших традиционных сниповских зеленых табличек запасных выходов — так давайте безопасность тоже будем рекламировать», — сказал министр.

По его мнению, решение большинства проблем не требует больших затрат, но нужны административные действия. Например, чтобы посетители ТЦ не парковались над пожарными гидрантами, достаточно установить недорогие пластиковые ограждения.

В свою очередь глава регионального ГУ МЧС Александр Тарарыкин сказал ТАСС, что принимать решение о введении меток сходу не стоит, но «тема должна получить продолжение». «Проверки показали, что нарушения есть, и в актах проверок структур надзорной деятельности будет уделено пристальное внимание тем объектам, которые справились не на самые хорошие оценки в рамках пожарно-тактических учений. Мы говорим сейчас и об административной ответственности, и о возможности приостановки по решению судов деятельности торговых центров. Также мы говорим об учащении учений — они проводились один раз в полгода, теперь, думаю, будут раза три в полгода», — добавил собеседник.