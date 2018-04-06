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В Саратове после проверок закрыт батутный центр
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В Саратове после проверок закрыт батутный центр 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Саратовской области в результате проверок сотрудников МЧС и прокуратуры после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове приостановлена работа двух заведений.
Сегодня Волжский районный суд Саратова вынес решение о закрытии батутного центра «Небо» на улице Чернышевского до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности. «Суд удовлетворил требования заместителя прокурора Октябрьского района о понуждении индивидуального предпринимателя Елены Бабич устранить выявленные нарушения противопожарной безопасности, приостановить деятельность батутного центра „Небо“ до полного устранения нарушений, отчет об устранении нарушений представить в двухмесячный срок», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе суда.
Такая же судьба может постичь торговый центр «Олимп» в Энгельсе — пока его деятельности приостановлена в качестве обеспечительных мер.
Фото: pixabay.com
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