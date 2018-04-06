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Сотрудница Мордовского госуниверситета пострадала при пожаре в общежитии вуза
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Сотрудница Мордовского госуниверситета пострадала при пожаре в общежитии вуза 

ТАСС 1 час назад
САРАНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Сотрудница университета пострадала в результате пожара в общежитии Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева в Саранске. Из здания эвакуировали около 80 человек, об этом в пятницу сообщило ГУ МЧС республики.
"Пожар произошел поздно вечером в четверг в пятиэтажном кирпичном здании, где располагается общежитие №9 Мордовского государственного университета. Очаг горения находился в одной из комнат второго этажа. В момент возникновения пожара там никого не было. Находившаяся в комнате напротив сотрудница университета, вышла в коридор и там потеряла сознание, вдохнув продукты горения. Ее и еще порядка 80 человек эвакуировали из здания", — уточнили в ГУ МЧС.
В ведомстве добавили, что сейчас пострадавшая находится в больнице, где врачи поставили ей диагноз «термоингаляционный ожог дыхательных путей». На месте работали 37 человек личного состава, площадь пожара составила около 4 кв. м.
ТАСС пока не располагает комментария вуза по поводу ЧП.
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