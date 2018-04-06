«О войне надо помнить»: в сети обсуждают отмену праздничного салюта на 9 мая в Кемерове

На днях в интернете распространилась информация, что городские власти решили отказаться от фейерверка в честь Дня Победы 9 мая в Кемерове после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Поводом для слухов послужила отмена аукциона на проведение праздничного салюта, размещённого ранее на официальном портале госзакупок.

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемерова, к немалому изумлению публики, отменило тендер на организацию фейерверка, посвященного празднованию Дня Победы. Соответствующая информация обнародована на портале госзакупок. По данным СМИ, на просьбы дать объяснение отмене праздничного салюта, администрация уточнила, что решение принято в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Такое положение дел потрясло россиян, которые категорически не поддержали точку зрения властей города. По мнению многих пользователей сети, отмену салюта допускать нельзя, поскольку герои войны заслуживают праздничного поминания. Также некоторые жители высказали предположение, что администрация просто нашла повод сэкономить бюджет, так как начальная стоимость договора на фейерверк составляла 600 тыс. руб.

«День победы при чём тут?» «День победы, 9 мая — это Победа Великой Отечественной Войны! Когда наши деды, прадеды умирали за Родину! Причём тут невинные дети, которые расплатились своей жизнью за халатность? Все они имеют право на то, чтобы их поминали отдельно!» «Тогда уже и от независимости России и от Нового Года нужно отказаться. Не надо из Кемерова делать город траура, надо как-то дальше жить» «Напрасно. Пусть был бы салют в честь всех героев — это же не цирковое представление!» «Я в ужасе от такого решения. Трагедия страшная была, но жизнь продолжается. Да и о войне надо помнить вечно! Отменять салют для ветеран — это что? Попытка сэкономить?»