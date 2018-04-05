Горим синим пламенем! А тушить нечем

В редакцию «ВМ» обратился член совета дома № 40/42 по Космодамианской набережной Святослав Первов с жалобой на то, что в подъездах дома не работает ни один пожарный кран. А ведь не более года назад в доме был пожар. Чтобы проверить, как в жилом здании обстоят дела с противопожарным оборудованием, корреспондент «Вечерней Москвы» выехал на место.

Расспросив местных жителей, узнаю, что в квартире тогда загорелся торф. Владелец недвижимости выращивал в доме рассаду.

— А у нас в доме деревянные перекрытия, — говорит жительница дома Наталья Земляновская. — Дом старый, построен в 1939 году. Все могло выгореть в несколько минут. Хозяина дома не было. Соседи взломали квартиру и собственными силами потушили огонь.

Обследовав подъезд и установленные на этажах пожарные ящики, убеждаемся в том, что оборудование к работе непригодно. Да и сделано оно более полувека назад.

Год назад «Вечерняя Москва» уже выступала по этому поводу, и тогдашний глава управы района Замоскворечье Анатолий Белов обещал ситуацию исправить.

— Но с тех пор с мертвой точки дело так и не сдвинулось, — вздыхает Святослав Первов. — Анатолий Белов уже в управе не работает, да и в «Жилищнике» тоже многие сменились. В некоторых подъездах успели установить новые пожарные ящики, но ведь краны-то остались прежними.

Заходим в другие подъезды. В двенадцатом, например, вентили на кранах отсутствуют, а конструкция пожарных рукавов не подходит к кранам.

Решаю позвонить в ГБУ «Жилищник» и рассказать о проблеме.

— Да они давно в курсе, — безнадежно машет рукой Святослав Первов. — Накануне мы через одну из соцсетей сообщили, что в наш дом приедет корреспондент.

Как рассказывают жители дома, в прошлом году они обращались во всевозможные инстанции, но в ответ получали лишь отписки, мол, в доме все нормально.

Вот ответ заместителя префекта Центрального округа Сергея Травкина от 2 августа 2017 года: «Комиссией в составе сотрудников Мосжилинспекции, управы района Замоскворечье, ГБУ „Жилищник района Замоскворечье“ и ООО „Техрегламент“, осуществляющей техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, проведено обследование технического состояния внутреннего противопожарного водопровода и систем дымоудаления и противопожарной автоматики.

Установлено, что противопожарный водопровод находится в рабочем состоянии».

— Но ведь пожарные краны как не работали, так и не работают! — возмущаются в один голос жильцы.

Неожиданно появившиеся в подъезде сотрудники ГБУ «Жилищник района Замоскворечье» поясняют, что их в срочном порядке сняли с другого участка и направили в этот дом на Космодамианской набережной — для устранения неполадок.

— Я работаю в нашем «Жилищнике» полтора месяца, — говорит мастер участка Николай Бунаров. — И сейчас мы здесь, чтобы заменить пожарные краны.

На резонный вопрос, почему это не делалось раньше, представитель «Жилищника» ответить так и не смог.