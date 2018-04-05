У берегов Борнео растеклась и загорелась нефть. В Индонезии — режим ЧС

Крупный разлив нефти пытаются устранить на острове Борнео. Пожар удалось ликвидировать, но риск возгорания до сих пор высокий. Берега портового городка прозвали бензоколонкой. Нефтяное пятно с каждым днем растекается все больше. Как выглядит огненное море и что происходит в Индонезии — в материале «360».

Бензоколонка на море

Индонезия заявила о чрезвычайном положении в стране. У восточного берега острова Борнео в портовом городе Баликпапан разлилась и загорелась нефть. «Мы находимся в состоянии чрезвычайного положения из-за разлива нефти», — сказал городской секретарь Баликпапана Саид Фадли . Он добавил, что бухта теперь похожа на бензоколонку, и предупредил людей не курить вблизи места происшествия.

Нефть у берегов полыхала, и стоял густой едкий дым. Несколько дней продолжался пожар. Огонь распространился на два километра. Авария произошла на выходных, но до сих пор в стране сохраняется режим чрезвычайного положения. И хотя пожар удалось ликвидировать, нефтяное пятно продолжает растекаться по бухте. Его площадь достигла уже 18 квадратных километров. Это увеличивает риск дальнейших пожаров.

В восточной части острова находится нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит государственной компании Petramina. Компания заявила, что с ее трубопроводами все в порядке. Как пишет издание The Guardian, сделали предположение, что в происшествии может быть виновата баржа, которая перевозила уголь из Индонезии в Малайзию . Образцы для проб возьмут и у компании Petramina, у которой через залив проходит трубопровод.

Нефтекомпания свою причастность отрицает, но в среду 4 апреля заявила, что некоторое время назад у них произошла утечка из одного нефтепровода. Трубу сразу перекрыли. Речь шла о морском мазуте, а не о сырой нефти. По мнению компании, мазут не мог бы привести к таким последствиям.

Четыре рыбака в прибрежном портовом городе погибли из-за пожара. Еще один индонезиец числится пропавшим без вести. Население, которое составляет 700 тысяч человек, пытается справиться с едким дымом. Около 1200 людей уже обратились в больницы с жалобами на дыхание и тошноту.

Вред окружающей среде

До сих пор непонятно, чем может закончиться индонезийское происшествие, но такая утечка оказывает пагубное влияние на окружающую среду. Министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии сообщило, что спасатели пытаются предотвратить распространение нефтяного пятна и очистить море от химикатов. Ведомство пообещало в ближайшее время установить масштаб урона природе.

«Наша команда тщательно изучает его (нефтяное пятно — прим.ред.). Мы скоро узнаем, насколько значительным будет вред на окружающую среду и кто будет нести за это ответственность», — сказал министр окружающей среды Индонезии Сити Нурбая Бакар.

Экологическая группа «Гринпис» заявила, что обработка нефтяного пятна, возможно, происходит медленно из-за отсутствия ресурсов у государства. Они также призвали нефтяную компанию взять на себя полную ответственность за происходящее. «Это позорный подход. Вначале Petramina отрицает правду о том, что утечка нефти в этом районе происходила из их подводного трубопровода. Мы призываем индонезийскую национальную полицию продолжить расследование, чтобы определить причины утечки», — заявил представитель «Гринпис».