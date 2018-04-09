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В Приморье ввели особый противопожарный режим
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В Приморье ввели особый противопожарный режим 

РИА Новости 2 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 9 апр — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко 9 апреля подписал распоряжение о введении на всей территории края особого противопожарного режима, сообщает региональная администрация.
Кроме того, в связи с ухудшением пожарной обстановки в лесах глава региона также подписал постановление о введении режима повышенной готовности в крае.
"Как доложила начальник Примгидромета Татьяна Цурикова, на части территории края сегодня уже наблюдается первый класс пожароопасности леса. В западных районах этот класс ниже, так как здесь выпал снег. По сообщению начальника «Приморской авиабазы» Владимира Куликова, на 12.00 понедельника, 9 апреля, в крае действуют шесть лесных пожаров. В их тушении принимают участие 283 человека, задействовано 95 единиц техники. Локализован пожар в Сихотэ-Алиньском заповеднике, действующим остается пожар на территории национального парка «Зов тигра», — говорится в сообщении.
На заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям Тарасенко раскритиковал работу по профилактике пожаров, которую проводили главы муниципалитетов. На недочеты в совместной работе глав, полиции и других ведомств указал прокурор Приморского края Сергей Бессчасный.
"Ошибки повторяются из года в год. Как правило, причины пожаров — действия населения и неконтролируемые палы травы. Важен контроль на местах со стороны глав и участковых, чтобы сухой травы и мусора не было на подворьях и в селах. Все это может стать очагом возгорания. Нужно заниматься профилактикой", — отметил прокурор.
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